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Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
02.02.2017
Зеленое хозяйство
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017
Совещание по перезахоронению останков солдат ВОВ
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017
Выставочный зал союз художников
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017
Обязательные курсы для экскурсоводов
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017
Депутаты четвертого созыва рассуждают о выборах в парламент
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
01.02.2017
Депутаты третьего созыва рассуждают о новом парламенте
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.02.2017
Сюжет о ликвидации последствий снегопада в Сухумском Ботаническом саде
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.02.2017
Презентация книги Агумаа старый сухум
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.02.2017
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
31.01.2017
О предстоящих выборах рассуждают депутаты второго созыва
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 31.01.2017
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