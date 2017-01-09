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Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия
Волонтерский центр при Госкомитете РА по молодежной политике
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 09.01.2017
Лагерь "Юный патриот" в Очамчыре
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 08.01.2017
Празднование Рождества Христова в Сухумском кафедральном Соборе
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 07.01.2017
Рождественский Сочельник
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 06.01.2017
Что станет с Белым Парусом?
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 05.01.2017
О работе Детской городской поликлиники
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 04.01.2017
О сахарном диабете
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 03.01.2017
Абхазская столица встречает гостей
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.01.2017
1 января
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.01.2017
Мрашта 21
31.12.2016
День в истории Абхазии - 31 Декабря
31.12.2016
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
30.12.2016
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