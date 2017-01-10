ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

Лагерь "Юный патриот" в Очамчыре


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 08.01.2017

Рождественский Сочельник


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 06.01.2017

Что станет с Белым Парусом?


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 05.01.2017

О работе Детской городской поликлиники


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 04.01.2017

О сахарном диабете


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 03.01.2017

Абхазская столица встречает гостей


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.01.2017

1 января


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.01.2017

Мрашта 21


31.12.2016