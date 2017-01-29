ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

Пресс-конференция руководства гагрского района


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 27.01.2017

Самовольная свалка на Маяке


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 27.01.2017

Фонд Азхара начал свою работу


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 27.01.2017

Что угрожает абхазской природе?


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 27.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

26.01.2017

Круглый стол


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 26.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

25.01.2017

Визит Гулина и полис медстрахования


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 25.01.2017

Что нужно чтобы стать кандидатом в депутаты?


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 25.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

24.01.2017