ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

25.01.2017

Визит Гулина и полис медстрахования


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 25.01.2017

Что нужно чтобы стать кандидатом в депутаты?


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 25.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

24.01.2017

Дни открытых дверей для студентов в АП РА


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 24.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

23.01.2017

Сюжет о регистрации групп в ЦИКе


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 23.01.2017

Городская администрация: тротуары, ремонт


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 23.01.2017

Хамсовая путина в разгаре


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 23.01.2017