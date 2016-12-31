ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

30.12.2016

Итоги в министерстве обороны


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016

Депутаты горсобрания приняли бюджет на 2017 год


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

29.12.2016

Сессия Парламента


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016

Что ждет горожан в новогоднюю ночь?


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016

Благотворительная новогодняя акция от ТПП РА


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016