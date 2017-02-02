ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

02.02.2017

Зеленое хозяйство


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017

Совещание по перезахоронению останков солдат ВОВ


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017

Выставочный зал союз художников


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017

Обязательные курсы для экскурсоводов


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 02.02.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

01.02.2017

Презентация книги Агумаа старый сухум


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 01.02.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

31.01.2017