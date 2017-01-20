ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

20.01.2017

Фонд инвалидов


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 20.01.2017

Выборы председателя армянской общины


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 20.01.2017

Совещание в Минкульте


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 20.01.2017

Заседание президиума союза журналистов РА


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 20.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

19.01.2017

Памятник летчикам В Гудауте


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 19.01.2017

Партии: выборы в парламент РА


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 19.01.2017

Сухумский дом престарелых посетила ТПП РА


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 19.01.2017

Праздник Крещения


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 19.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

18.01.2017