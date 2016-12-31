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Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия
День в истории Абхазии - 31 Декабря
31.12.2016
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
30.12.2016
Пресс-конференция о проблемах подростковой наркомании
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016
Итоги в министерстве обороны
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016
Депутаты горсобрания приняли бюджет на 2017 год
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016
Спектакль "Снежная королева" в исполнении учеников Сухумской вспомогательной школы
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.12.2016
День в истории Абхазии - 30 Декабря
30.12.2016
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
Вечерний выпуск в 19-30
29.12.2016
Сессия Парламента
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016
Что ждет горожан в новогоднюю ночь?
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016
Благотворительная новогодняя акция от ТПП РА
"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 29.12.2016
День в истории Абхазии - 29 Декабря
29.12.2016
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