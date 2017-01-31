ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ - информационный выпуск
СПЕЦПРОЕКТЫ - О культуре и спорте, о людях и обществе
Аҧсуа дырраҭырақәа

Официальный сайт телеканала АБАЗА-ТВ, Республика Абхазия

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

31.01.2017

Выставка есть только миг


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 31.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

30.01.2017

Олимпиада


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.01.2017

Выборы грядущие глазами депутатов первого созыва


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.01.2017

ОГАИ и Коммунальщики о ситуации в городе


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 30.01.2017

"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"

Вечерний выпуск в 19-30

27.01.2017

Пресс-конференция руководства гагрского района


"ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ" - выпуск от 27.01.2017